İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı.

İçişleri Bakanı Soylu:
13.05.2020 23:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlar devam ediyor. Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3. Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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