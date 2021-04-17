İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin videosunu paylaştı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin videosunu paylaştı Açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin videosunu paylaştı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan kolluk güçlerinin benzin dökerek yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin videosunu paylaşarak, "Yunanistan kolluk güçlerinin, insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır.

Bakan Soylu kısıtlamada 'pasaport' kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam
Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan kolluk güçlerinin benzin dökerek yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin videosunu paylaşarak, "Yunanistan kolluk güçlerinin, insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." ifadesini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu güneybatısı önlerinde devriye gezen sahil güvenlik botu, Yunanistan tarafındaki düzensiz göçmen botunun, Türk kara sularına geri itildiğini tespit etti.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun, yapılan tüm uyarılara rağmen botu Türk kara sularına geri itmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 41 düzensiz göçmeni kurtararak, Çeşme Limanı'na getirdi. Bacağında yanık tespit edilen bir düzensiz göçmen, 112 Acil Servis personeline teslim edildi.

"Benzin getirip üstümüze döküp, ateşe verdi"

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından "@EU_Commission" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun, düzensiz göçmen botunu Türk kara sularına geri ittiği görüntülere yer verdi.

Yunanistan kolluk güçlerinin, benzin dökerek yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin, yaşadıklarını "Yunan polisi paramızı, telefonlarımızı aldı. Bize 'gidin' diyen bir kadın, benzin getirip üstümüze döküp ateşe verdi. Polis 'Türkiye'ye gitmediğiniz için yandınız.' dedi." sözleriyle anlattığı görüntülere ilişkin Soylu, şunları kaydetti:

"Yunanistan kolluk güçlerinin, insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Antony Blinken Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin videosunu paylaştı Açıklaması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 18:49:10. #1.14#

title