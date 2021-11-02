Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarachi ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Panagiotis Mitarachi ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Panagiotis Mitarachi ile bir araya geldi. Konuk bakanla, makamında baş başa görüşen Soylu, ardından Yunan Bakan ve beraberindeki heyetle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmede Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü eşlik etti. Görüşmelerin ardından açıklama yapılmadı.