İçişleri Bakanı Soylu: "Yollarımızın Gelişmesi Bize Büyük Avantajlar Sağlamıştır"
İçişleri Bakanı Soylu: "Yollarımızın gelişmesi bize büyük avantajlar sağlamıştır" -"Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı"KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soyluu, Temel Trafik Eğitimi ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı.
İçişleri Bakanı Soylu: "Yollarımızın gelişmesi bize büyük avantajlar sağlamıştır"
-"Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı"
KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soyluu, Temel Trafik Eğitimi ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı.