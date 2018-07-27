İçişleri Bakanı Soylu: "Yollarımızın Gelişmesi Bize Büyük Avantajlar Sağlamıştır"

İçişleri Bakanı Soylu: "Yollarımızın Gelişmesi Bize Büyük Avantajlar Sağlamıştır"

İçişleri Bakanı Soylu: "Yollarımızın gelişmesi bize büyük avantajlar sağlamıştır" -"Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı"KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soyluu, Temel Trafik Eğitimi ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: "Yollarımızın gelişmesi bize büyük avantajlar sağlamıştır"
-"Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı"

KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soyluu, Temel Trafik Eğitimi ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı.

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