İçişleri Bakanı Soylu, yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara müdahale için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında görev yapan grupların çalışmalarını inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara müdahale için Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığında görev yapan grupların çalışmalarını inceledi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Soylu, Afad'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine gitti.

Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara hızlı ve etkin müdahale için gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi, AFAD yöneticilerinden bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Soylu, yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

Süleyman Soylu, AFAD, 112, kar, Güncel, Haber

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