İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından bugüne kadar 111 terör saldırısını engelledik"

Büyükçekmece'de Trabzonlu İş İnsanları ve Kanaat Önderleri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında Araklı'daki sel felaketine değindi. Konuşmasının devamında, yılbaşından bugüne kadar 111 terör saldırısının engellendiğini ifade eden Soylu, yarın gerçekleştirilecek seçimle ilgili, "İnşallah İstanbul hayırlı karar verir" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de düzenlenen Trabzonlu İş İnsanları ve Kanaat Önderleri ile kahvaltı programında, Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu burada masaları tek tek dolaşarak vatandaşlar ile selamlaştı. Soylu programda yaptığı konuşmasında Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "En zor anda onlarla birlikte olmak bunlar önemli. Bir devlet adamının bir yöneticinin kendi memleketi ile ilgili bir olayda orada olması şunu gerektirir. Neden niçin ne şekilde oldu bir daha tekerrür etmemesi ile ilgili bizim alacağımız tedbirlerdir. Terör örgütü PKK Tendürek'te hain bir saldırıya imza atmış bugün gibi hatırlıyorum. Ben ilk dersimi oraya gittiğimde aldım. Bir üs bölgesi yapılmış küçük bir kule ve bir gece yarısı baskına uğramışlar. Etrafta maalesef bizim bugün yaptığımız gibi gece görüşü olan kameralar ve sensörler yok. Daha kötüsü o kulenin giriş kapısı plastikten. Evlatlarımız orada şehit olmuştu. O zaman şunu anladım, eğer o tabloyu orada görmemiş olsam belki gelen raporlardan ve söylenenlerden ve üzüntümüzden bunun da önemli bir detay ve topyekün mücadele olduğunu buradaki eksikliklerin bertaraf edilmesi de aldığımız derslerden birisidir" dedi.

"BİZ 300 YILIN SONUNDA İLK KEZ YÜKSELİYORUZ" Bakan Soylu yarın gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini hatırlatarak, "Yarın seçim var yarın Pazar herkes bir karar verecek. Hepinizin bir oyu var. Yarın sabah inşallah erken bir vakitte gidip oyumu kullanacağım. Oy kıymetli bir şeydir. Bizim bugün kişiliğimizi ve karakterimizi ayakta tutan bir şeydir. Oy karar olduğu için değil zaman kaybedecek misin etmeyecek misin? Fırsatı değerlendirecek misin? Değerlendirmeyecek misin? Geçmişi sana bırakılanı ne kadar sahipleneceksin oy böyle bir şey. Yerel seçimlerde bu millet bize yüzde 52 oy verdi. Bende çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim. Cinsiyet kotasından bir tek kadın kollarında görev yapmadın. Gençlik kolları, ilçe yönetim kurulu ilçe başkanlığı il yönetimi il başkanlığı genel başkanlık milletvekilliği bakanlık. Allah şu genç yaşımızdan hepsini nasip etti. Bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Ben 24 saatin 20 saatinde çalışmayı seven bir insanım. Biz ilk kez yükseliyoruz. Büyümek başka paranın miktarını artırmak başka bir şey. Biz 300 yılın sonunda ilk kez yükseliyoruz. Eskiden arkadaşlarımız Frankfurt Havalimanı'nı anlatırdı. Bizde derdik bizde ne zaman olacak diye. Şimdi bizim çocuklarımız anlatıyor" diye konuştu.

"BAHÇEMİZDE İTLER HAVLIYOR, BU İTLERİN HAVLAMALARINI KESMEM LAZIM BU KADAR BASİT" Dünya genelinde siyasi bir karışıklık olduğunu ifade eden Soylu, S-400 konusuna değinerek, "Dünyanın karmaşıklığı ilk kez bize yazıyor. Böyle bir yorum size kimse yaptı mı bilmem. İlk kez doğu ve batı patronunun olmadığı bir dönemdeyiz. İlk kez batı ile mesafemiz Tayyip Erdoğan döneminde kapanmaya başladı. Hepimiz Sovyet Rusya yıkıldığında dünyanın patronu Amerika dedi. Bunun böyle olmadığını 10 yıl içinde anladık. Şu anda herkes kelimenin tam anlamı ile birbirini kolluyor. Bu kollama bize yarıyor. Biz bu kollama olmasaydı Afrin'e girmezdik. Eğer bu kollama olmasaydı biz Pençe harekatını yapamazdık. Bahçemizde itler geliyor ve havlıyorlar ben bu itlerin havlamalarını kesmem lazım bu kadar basit. Onun için bu zaman diliminin önemi olduğu için bu dönemi başka dönemlerden ayırmamız lazım" şeklinde konuştu.

"YILBAŞINDAN BUGÜNE KADAR 111 TERÖR SALDIRISINI ENGELLEDİK" Soylu, yılbaşından bugüne kadar 111 terör saldırısının engellendiğini ifade ederek, "Yılbaşından bugüne kadar sadece 111 terör saldırısını engelledik. Hala yapıyoruz. Hala sabahtan akşama kadar bütün güvenlik görevlileri bütün istihbarat çalışıyor. Bana da söylüyorlar Süleyman Soylu sert konuşuyor. Kandildekilere hayvan demek sert ise sertim. Kıymetli hemşehrilerim sonuç alıyoruz. Biz Türkiye'nin alt yapısını tahkim ettik ya. Türkiye sadece kendi adına üretmiyor. Dünyanın da vazgeçilmez bir ülkesi adına çalışıyor. Türkiye'nin dışında kendine ait güvenilir bir yol bulamaz. Türkiye'nin kıymetini düşürüp arazisine çöreklenme sebebi o. Bize ihtiyaçları ve biz bunu yükseltmeliyiz. Bir taraftan Marmaray bir taraftan Avrasya. Bir taraftan dünyanın en büyük havaalanı. Hava atmak için mi başka bir derdimiz var bizim" dedi.

"EY AMERİKA EFENDİ, BİZ DE SENİN 15 TEMMUZ TARİHİNDE YAPTIKLARININ TAMAMINI NOT ETTİK" Gezi olaylarını hatırlan Bakan Soylu, yabancı medya kurumları üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu. 15 Temmuz sürecinde Amerika'nın tutumunu da eleştiren Soylu, "Şimdi gezi olaylarından aktörler kimlerdi, aktörler o gün kimlerse bugün bu seçimde karşımızdaki aktörler aynı hiç değişmedi. Alman DW ile İngiliz BBC. Ekrem İmamoğlu'nu istedikleri gibi anlatmaya çalışıyorlar. Biz kötüyüz faşistiz onlar dünyayı düzeltebilecek sevgi pıtırcık oraya koyacak. Biz kimin işine gelmiyoruz. Amerika'dan Avrupa'ya kadar hiçbirisi bizi düşünmüyor. Kim vardı gezi olaylarında Can Dündar vardı. O adam başka yerlerde olanları kendi Twitter üzerinden Taksim'de oluyor diyen hain. Bir adam memleketine hainlik yapar mı? Amerika biz bunu not ettik dedi. Ey Amerika efendi biz de senin 15 Temmuz tarihinde yaptıklarının tamamını not ettik. Şimdi sosyal medyası Avrupası FETÖ'nün bütün unsurları kazansız diye uğraşıyorlar. Bu çok fonksiyonelli bir kuşatma ile karşı karşıyayız. Bunu bir kardeşiniz olarak söylüyorum oturalım uzlaşalım demekle beraber Türkiye'yi teslim ederiz. Karşıdakiler Türkiye'nin tamamına diz çökertmek istiyorlar. Gezi olaylarında olan DHKP-C dahil bütün terör örgütleri. Gezi olaylarında olanlar Türkiye'nin ağa babaları. Siyaset yapmak istiyorsa gel kardeşim herkes kendi düşüncesini söyler" diye konuştu.

"İNŞALLAH İSTANBUL HAYIRLI KARAR VERİR" Yarın gerçekleştirilecek seçimle ilgili konuşan Soylu, "Biz sizi mahcup etmedik hem görevimizde bir dünya ile mücadele ettiğimizi bilmenizi isterim. 16 Temmuz günü bu darbenin arkasında Amerika var dedim. Bizim patronumuz Amerika değil. Buradan bunlara fırsat verecek bir fırsat oluşturmak, eksiğiz hepimizde eksikler var biz kul'uz. 2 tane aday var. Binali ağabey bir çok iş yapmıştır ama en önemlisi 17 yıldır Tayyip Erdoğan'ı bir saniye bile satmadı. Beylikdüzü Belediye Başkanı ile 37 vaat vermiş. 37 vaatten 2'sini yapmış. Bu yüzde 5.4 performans ile ayağa kaldırılacak bir yer değil. Biz acaba İstanbul'a da bir mezarlığımız olur mu diye düşündüğümüz günleri biliyoruz. Dünyanın güvenlik metropollerinden birisinde yaşıyoruz. Sizi mahcup etmemek için büyük bir çaba ortaya koyuyoruz. İnşallah İstanbul hayırlı karar verir"şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA