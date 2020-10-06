Bakan Soylu: Teslim çağrılarımız, dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır

İçişleri Bakanı Soylu, yıl içerisinde 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunlardan kırmızı listeden 4, mavi listeden 1, turuncu listeden 5, gri listeden 5 olmak üzere toplamda 15 sözde üst düzey teröristin ise son bir ayda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.