Soylu: "(UYUMA) Bu yılki hedef 500 bin indirmeyi yakalayabilmek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yeni bir uygulama geliştirildiğini belirterek "Deprem olduğu zaman bizi otomatik olarak toplanma alanına götürecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yeni bir uygulama geliştirildiğini belirterek "Deprem olduğu zaman bizi otomatik olarak toplanma alanına götürecek. Enkaz altında kalırsak otomatik olarak mesajlaşma sistemi oluşturacak. Enkaz altında kalır ve konuşmak istersek en yakın cep telefonunu ve en yakın iletişim merkezini santral olarak görecek ve onun üzerinden iletişimi sağlayacak." dedi.

Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) tüm valilerle telekonferans yöntemiyle görüştü.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile diğer yetkililerin de katılımıyla düzenlenen toplantıda, Yeşilay çalışmaları ve gündemdeki diğer konular ele alındı.

Soylu, programda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, afetler ve toplumsal olayların yanı sıra 2021'de uyuşturucuyla mücadelenin en öncelikli konulardan biri olması gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerin 941'den 250'ye kadar gerilediğini ifade eden Soylu, bunun kendileri için önemli bir veri ve doğru istikamette gidildiğinin bir işareti olduğunu bildirdi.

Soylu, bu yıl özellikle sokak satıcılarına çok kuvvetli bir baskı istediğini vurgulayarak Açık Kapı ihbarlarını çok iyi değerlendirmek gerektiğine işaret etti.

Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nda (UYUMA) bu yılki hedefin 500 bin indirmeyi yakalayabilmek olduğunu belirten Soylu, uygulamanın şu anki indirilme sayısının 195 bin 800 olduğunu söyledi.

Uygulamanın indirilme sayısının artmasına bağlı olarak ihbar sayısının da artacağına işaret eden Soylu, ihbarların artmasını eleştirmediklerini, faydalı olacağını düşündüklerini kaydetti.

Soylu, ailelerin "Benim çocuğum yapmaz" anlayışının uyuşturucuyla mücadelede karşılarındaki en büyük duvar olduğunu belirterek, valilerden bu mücadelede kendilerini kamu yöneticisi olarak değil anne ve baba olarak görmelerini istedi.

Metruk Bina Veri Tabanı'nın güncellenmesi gerektiğini ifade eden Soylu, bu uygulamaya başladıklarında 40 bin metruk bina olduğu bilgisinin geldiğini, bunun daha sonra 95 bin 918 sayısına ulaştığını ve bunlardan 62 bininin yıkıldığını, 14 bin 861'inin ise restore edildiğini bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle 2019-2020 yılları arasında ele geçirilen skunk, kokain ve afyon miktarının azaldığını belirten Soylu, buna karşın içeride esrar ve kenevir üretiminin, sentetik ecza kullanımının arttığına dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci