İçişleri Bakanı Soylu, yaralı askerleri ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Soylu, yaralı askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.

29.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:01
İçişleri Bakanı Soylu, yaralı askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı , 'nin kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.

Soylu, Şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenaze törenin ardından Vali Rahmi Doğan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le Hatay Devlet Hastanesine gitti.

İdlib'deki saldırıda yaralananları ziyaret eden Soylu, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İçişleri Bakanı Soylu, yaralı askerleri ziyaret etti
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