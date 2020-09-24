İçişleri Bakanı Soylu: "Yaklaşık 8 yıldır AK Parti'de çalışıyorum.
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İçişleri Bakanı Soylu: "Yaklaşık 8 yıldır AK Parti'de çalışıyorum.

24.09.2020 00:45 | Son Güncelleme: 24.09.2020 00:53
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Yaklaşık 8 yıldır AK Parti'de çalışıyorum. Yarını önemseyenler olabilir. Çok doğaldır. Benim şahsi kanaatim Türkiye'nin bugünü önemlidir. Bu dönemi iyi atlatmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışıyoruz. Benim bırakabileceğim en büyük miras Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışma şerefidir. Erdoğan'dan sonra siyaset veya bu görevlerle ilgili mezar taşında herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Ama Erdoğan'la çalıştı şerefiyle bitirdi. Bundan daha şeref bir şey yok." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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