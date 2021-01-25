İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA HAKARET ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan şüpheli E.E. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.