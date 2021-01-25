İçişleri Bakanı Soylu'ya "hakaret" eden şüpheli hakkında iddianame
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İçişleri Bakanı Soylu'ya "hakaret" eden şüpheli hakkında iddianame

25.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:23
İçişleri Bakanı Soylu'ya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içeren ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli E.E.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içeren ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter'da hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle şüpheli E.E. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şüpheli E. E. Twitter'daki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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