İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu.
13.04.2020 02:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:01
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.
Kaynak: DHA