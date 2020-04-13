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Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu.

13.04.2020 02:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:01
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK

Kaynak: DHA

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