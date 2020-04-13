İçişleri Bakanı Soylu'ya alkışlı destek Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu.

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.

Kaynak: DHA