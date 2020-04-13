İçişleri Bakanı Soylu'ya alkışlı destek
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Süleyman Soylu, İstanbul, DHA, Güncel

İçişleri Bakanı Soylu'ya alkışlı destek

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu.

13.04.2020 01:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:56
İçişleri Bakanı Soylu'ya alkışlı destek

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA  İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi. 


Kaynak: DHA

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