İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu.
13.04.2020 01:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:43
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.Görüntü dökümü: -------------Konvoydan görüntü-Balkonlardan alkışlayan vatandaşlar-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA