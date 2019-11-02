İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fuarda stantları gezmesi ve bilgi alması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Murat Kurum'un fuarda sohbet ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti, stantları gezdi.
02.11.2019 16:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fuarda stantları gezmesi ve bilgi alması
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Murat Kurum'un fuarda sohbet ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti, stantları gezdi.
Kaynak: AA
VİDEO: İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti