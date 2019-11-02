İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fuarda stantları gezmesi ve bilgi alması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Murat Kurum'un fuarda sohbet ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti, stantları gezdi.

02.11.2019 16:28
İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fuarda stantları gezmesi ve bilgi alması

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Murat Kurum'un fuarda sohbet ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti, stantları gezdi.

Kaynak: AA

VİDEO: İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti
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