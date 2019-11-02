İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

02.11.2019 16:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fuarda stantları gezmesi ve bilgi alması

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Murat Kurum'un fuarda sohbet ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti, stantları gezdi.

Kaynak: AA