İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca olay yerinde
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İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca olay yerinde

İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca olay yerinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olay yerine intikal etti.

03.07.2020 20:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:37

İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca olay yerinde

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olay yerine intikal etti.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 74 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olay yerine intikal etti. İki bakan ilk olarak ailelerin beklediği alana geldi. Bakanlar yaralı yakınları ile görüştü.

İki bakanın olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca olay yerinde

Kaynak: İHA

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