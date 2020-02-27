27.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:48

İçişleri Bakanı Soylu: "Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık."

Kaynak: AA