İçişleri Bakanı Soylu, Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi. Soylu: "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını bildirdiler." Soylu: "Ekiplerimiz 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler" Kaynak: AA