İçişleri Bakanı Soylu, Van'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Van Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile gelen Soylu, Ferit Melen Havalimanında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından karşılandı.

Buradan Van Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı'na geçen Soylu, terörle mücadelenin başarılı şekilde yürütülmesine katkı sağlayan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) inceledi.

Birlikteki bir SİHA'nın mühimmatını imzalayarak bugünün tarihini yazan Bakan Soylu, daha sonra komuta merkezlerini gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Şeref defterini imzalayan Soylu, birlikte görev yapan personellere yönelik yaptığı konuşmada, sahada rahat ve güven içerisinde operasyonların yapılmasında buradaki görevlilerin katkılarının büyük olduğunu söyledi.

Uzun zamandır buraları ziyaret etmek istediğini kaydeden Soylu, şöyle dedi:

"Her birinize çok teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki yakın zamanda bu memleketin tamamen huzurunu elde edebilecek adımlar sizin sayenizde de milletimizi koruyacaktır. Buna inanıyoruz. Aynı heyecanla, gayretle hevesle işinize büyük ölçüde devam etmenizi istirham ediyorum. Bu gelişerek gidecek. Burada bundan bir, bir buçuk yıl önce geldiğimde sadece polis İHA'sı vardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun ki jandarmamız aynı şekildi İHA oluşturdu. Bir tarafta Kara Kuvvetlerimizin hem yeri hem havayı teröristin adım atamayacağı hale getirmek için memleketimiz, milletimiz, teknolojimizle hep birlikte yoğun şekilde adım atacağız. Allah kolaylık versin. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Daha sonra Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi'ne geçerek buradaki polis İHA'larını inceleyen Soylu, operasyon merkezinde ilgililerden bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.