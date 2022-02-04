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İçişleri Bakanı Soylu, valilerle bir araya geldi

AA, Kemal Karadağ - Politika
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İçişleri Bakanı Soylu, valilerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiler toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiler toplantısına katıldı.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde 81 ilin valisiyle yapılan toplantı, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Toplantıya bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer de katıldı.

AA / Kemal Karadağ - Politika

Süleyman Soylu, Politika, Haber

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