İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucunun PKK ile de bağlantısı var. AB'deki uyuşturucu sisteminin...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucunun PKK ile de bağlantısı var. AB'deki uyuşturucu sisteminin...

24.09.2020 00:08 | Son Güncelleme: 24.09.2020 00:12
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucunun PKK ile de bağlantısı var. AB'deki uyuşturucu sisteminin çoğunu PKK yönetiyor.

İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucunun PKK ile de bağlantısı var. AB'deki uyuşturucu sisteminin çoğunu PKK yönetiyor. Doğu'dan gelen eroin, Afganistan ve İran üzerinden geliyor. Örneğin skunk batı mahreçlidir. Bonzai de batıdan gelir. Esas bu yıl bizim tehlike olarak gördüğümüz 3 şey vardı. Birincisi esrarın artacağını düşündük. Skunk'un artacağını düşündük. Türkiye'nin şuan en büyük tehlikesi metamfetamindir. Çok tehlikeli bir uyuşturucu. Çok bağımlılık yapan bir şey. En büyük mücadeleyi veriyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Volkan Bozkır Charles Michel Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Hanife Müge Anlı Acun Ilıcalı Meryem Uzerli
Spor Falcao Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Saldırı Cep Telefonu Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucunun PKK ile de bağlantısı var. AB'deki uyuşturucu sisteminin... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 00:12:31. #1.15#
title