İçişleri Bakanı Soylu Uyuşturucudan Ölüm Oranını Düşürmeyi Başardık -6

İçişleri Bakanı Soylu Uyuşturucudan ölüm oranını düşürmeyi başardık (1)

ADANA (DHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye değinerek, uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık. Uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek. Neredeyse 300 tona yaklaşacak bir bonzainin Türkiye'ye sevkiyatını arkadaşlarımız engellediler. Bunu Türkiye'ye getirenler var. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcısıdır dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuştu.

300 TONA YAKLAŞACAK BİR BONZAİNİN TÜRKİYE'YE SEVKİYATI ENGELLENDİ

Uyuşturucu ile mücadeleye değinen Soylu, Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık. Uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek. Neredeyse 300 tona yaklaşacak bir bonzainin Türkiye'ye sevkiyatını arkadaşlarımız engellediler. Bunu Türkiye'ye getirenler var. Terör örgütleri uyuşturucu satıp silah alıyorlar. Özellikle PKK, Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'nini elinde tutuyor. Örgütün uyuşturucudan elde ettiği gelirin yıllık 1,5 milyar civarında olduğu uluslararası bütün kurumlar tarafından değerlendirilmektedir diye konuştu.

19 BİN 466 TUTUKLAMANIN 16 BİN 603 KİŞİSİ SADECE SOKAK SATICISIDIR

Soylu, Özellikle torbacı dediğimiz sokak satıcılarına karşı da ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcısıdır dedi.