İçişleri Bakanı Soylu üniversitelerin göç araştırma merkezlerinden akademisyenler ile buluştu - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu üniversitelerin göç araştırma merkezlerinden akademisyenler ile buluştu

AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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İçişleri Bakanı Soylu üniversitelerin göç araştırma merkezlerinden akademisyenler ile buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, üniversitelerdeki akademisyenler ile göç alanına ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, üniversitelerdeki akademisyenler ile göç alanına ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Bakan Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Üniversitelerin Araştırma Merkezleri/Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı"na katıldı.

Akademisyenler ile göç alanına ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, üniversitelerdeki merkezlerle is¸ birliği alanları ele alındı.

Toplantıya bakanlık yetkilileri ile 25 üniversiteden akademisyenler katıldı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Süleyman Soylu, Araştırma, GÖÇ, Güncel, Haberler

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