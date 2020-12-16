İçişleri Bakanı Soylu, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar'ı makamında kabul etti
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İçişleri Bakanı Soylu, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar'ı makamında kabul etti

16.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:40
İçişleri Bakanı Soylu, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar'ı makamında kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'un kulüp başkanı Tarık Aksar'ı makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'un kulüp başkanı Tarık Aksar'ı makamında kabul etti.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Aksar'ın, görüşmede Bakan Soylu'ya kırmızı-beyazlı takımın formasını takdim ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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