İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde meydana gelen bu kazaların yarattığı yıllık sosyo-ekonomik maliyet yaklaşık 38.9 milyar olarak hesaplandı"

-"Kazaların oluş zamanlarına baktığımızda yaralanmalı kazaların ağırlıklı olarak cuma, cumartesi günleri kısmen de pazar günleri gerçekleştiği gözlenmektedir"

-"Saat bazında ise 14.00 ve 20.00 saatleri arasında meydana geliyor"

-"Ülkemizde meydana gelen kazaların yüzde 89.6'sı sürücü hatasından oluşmaktadır"



ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı'nda konuştu.