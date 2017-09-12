İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde Meydana Gelen Bu Kazaların Yarattığı Yıllık Sosyo-ekonomik...
İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde meydana gelen bu kazaların yarattığı yıllık sosyo-ekonomik maliyet yaklaşık 38.
İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde meydana gelen bu kazaların yarattığı yıllık sosyo-ekonomik maliyet yaklaşık 38.9 milyar olarak hesaplandı"
-"Kazaların oluş zamanlarına baktığımızda yaralanmalı kazaların ağırlıklı olarak cuma, cumartesi günleri kısmen de pazar günleri gerçekleştiği gözlenmektedir"
-"Saat bazında ise 14.00 ve 20.00 saatleri arasında meydana geliyor"
-"Ülkemizde meydana gelen kazaların yüzde 89.6'sı sürücü hatasından oluşmaktadır"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı'nda konuştu.