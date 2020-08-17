İçişleri Bakanı Soylu: "Ülke genelinde 18 bin 130 adet acil durum toplanma alanımız var. Afete...
İçişleri Bakanı Soylu: "Ülke genelinde 18 bin 130 adet acil durum toplanma alanımız var. Afete Hazır Türkiye projesiyle sadece 2020 yılında 1,3 milyon, projenin tamamında ise 13 milyon kişiye ulaştık."
17.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:45
İçişleri Bakanı Soylu: "Ülke genelinde 18 bin 130 adet acil durum toplanma alanımız var. Afete Hazır Türkiye projesiyle sadece 2020 yılında 1,3 milyon, projenin tamamında ise 13 milyon kişiye ulaştık."
Kaynak: AA