İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Denys Monastyrsky ile telefonda görüştü - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Denys Monastyrsky ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Denys Monastyrsky ile telefonda görüştü
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ukraynalı mevkidaşı Denys Monastyrsky ile yaptığı görüşmede, güvenlik ve kolluk kuvvetleri alanındaki iş birliği faaliyetlerinin değerlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ukraynalı mevkidaşı Denys Monastyrsky ile yaptığı görüşmede, güvenlik ve kolluk kuvvetleri alanındaki iş birliği faaliyetlerinin değerlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Soylu'nun Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrsky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşmede, İçişleri Bakanlıkları arasında verimli seyreden iş birliği faaliyetleri ve samimi diyaloğun önümüzdeki süreçte daha fazla güçlendirilmesinin ülkeler ve bölgeler açısından önemi vurgulanırken, güvenlik ve kolluk kuvvetleri alanındaki iş birliği faaliyetlerinin de değerlendirildiği kaydedildi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Süleyman Soylu, Ukrayna, Medya, Güncel, Haber

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