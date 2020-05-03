İçişleri Bakanı Soylu: "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım"

İçişleri Bakanı Soylu:
03.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 03.05.2020 22:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, "Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, "Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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