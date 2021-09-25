İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhtarlarımızı bir araya getirmek, kadın muhtarlarımızın kendine ait ortaya koyduğu birtakım faaliyetlere elimizden geldiği kadar destek verebilmek için çalışmalarımız bu yıl da devam etti, önümüzdeki yıl da aynı şekilde devam edecektir." dedi.

Bakan Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 4. Olağan Genel kurulu vesilesiyle muhtarlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Soylu, Genel Kurul'un hayırla vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Muhtar bile olamaz, denilerek itibarsızlaştırılmaya çalışanlara inat, 19 yıldır milletin iradesiyle seçilen ve bu 19 yıl içerisinde de hem Türkiye'yi hem de muhtarlık kurumunu çok farklı bir noktaya getiren, güçlendiren, kapasitelerini yükselten, milletin evinin kapılarını muhtarlarımıza sonuna kadar açan, muhtarlarımızla kendisi arasında hiçbir perde, hiçbir basamak kabul etmeyen ve muhtar buluşmalarını bir devlet geleneği haline getiren kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere, Sayın Genel Kurula hem özel selamlarını hem başarı dileklerini hem de hürmet ve muhabbetlerini iletmek isterim."

Özellikle 60-70 yıl öncesinde muhtarlık kurumuyla ilgili değerlendirme yapanların daha ziyade köyle ilgili bir kavramı hatırlayacağını söyleyen Soylu, Türkiye'de 50 bin 340 muhtarın 32 bin 87'sinin büyükşehir ve il merkezlerindeki mahalle muhtarları olduğunu hatırlattı.

Bakan Soylu, 1927'de Türkiye'de nüfusunun yüzde 25'inin şehirlerde olduğunu anımsatarak, "Bugün tam tersi yaklaşık yüzde 77-80 aralığı bir nüfus şehirlerde ve ilçe merkezlerimizde, yüzde 22-23 bandında bir kesim de kırsal alanda yaşamaktadır. Eğer büyükşehir ve il sınırlarındaki mahalle harici köy ve beldeler üzerinden hesaplarsak bu oran yüzde 92'ye yüzde 8 gibi görünüyor. Bunun anlamı şudur, muhtar artık sadece köye ait değil aynı zamanda şehirdedir. Şehrin bir ögesi, şehrin yönetiminde etkin olan bir aktördür." diye konuştu.

Şehirlerde, mahalli idarecilerle muhtar toplantıları yaptıklarını anımsatan Soylu, bu toplantılarda uyuşturucuyla mücadele, şehirleşmeyle ilgili sorunları, kentsel dönüşüm çalışmalarını, sosyal ve ahlaki meseleleri, alt yapıyı, asayiş ve afete karşı alınan tedbirleri muhtarlarla konuştuklarını söyledi.

Elazığ depreminden itibaren birçok afetle karşılaşıldığını bildiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bu afetlerde, Allah bir daha milletimizle karşılaştırmasın, hep birlikte acı tablolar yaşıyoruz. Biz yöneticiyiz, bizim görevimiz mazeret bulmak, ahlanmak ve vahlanmak değildir. Bizim görevimiz, bize ehliyet veren, 'Sen benim muhtarımsın, bakanımsın, milletvekilisin, ben seni seçtim, bu yükümlülükleri sana verdim.' diyen milletimizin derdine derman olmak, zor durumda yanında olmaktır. Cep telefonumda hala Elazığ'daki günden bugüne kadar onlarla kurduğum Whatsapp hattı vardır. Tek tek takip ederim. Gerek depremle ilgili olsun son zamanlarda başka meselelerle ilgili olsun neyin ne olduğunu orada hem ben takip ederim aynı zamanda bir vali yardımcısı oradadır. Oradaki meseleleri takip eder.

Gerek yangında gerek sel bölgesinde gerek pandemi döneminde gerek denetimlerde gerekse filyasyon ekiplerinde erinmeden vatandaşımızın her türlü isteğini yerine getirebilmek için tüm yöneticileriyle gayretkeş bir mücadele ortaya koyan, samimi bir mücadele ortaya koyan, aldıkları her oyun alın teriyle beraber hakkını vermeye çalışan muhtarlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum."

"Muhtarlarla hep birlikte omuz omuza olduk"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 1,5 ay kaldığını belirten Soylu, Arhavi, Manavgat, Muğla, Sinop Ayancık ve Giresun'da muhtarlarla hep birlikte, omuz omuza olduklarını söyledi.

Afet bölgelerinden olayı anladıktan sonra muhtarlarla bir araya geldiklerini bildiren Bakan Soylu, "Afetle ilgili ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en uçlara ulaşabilmek, en kılcal damarlardaki hadiseyi anlayabilmek ve karşı karşıya kaldığımız problemin büyüklüğü altında konsantrasyonumuzu bir merkeze değil tümüne yaymak ve hep birlikte el birliğiyle bunu halledebilmek, paylaşabilmek için bütün sistemimiz buna ait." dedi.

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde muhtarlarla koordineli çalışarak olaya anında müdahale ettiklerini belirten Bakan Soylu, muhtarlarla elektriği kesilen köylere elektriğin tekrar getirilebilmesi ve temin edilen trafoların helikopterlerle köylere ulaştırılmasını yürüttüklerini bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, AFAD, Kızılay ve belediyelere kadar ortaya konulan sürecin, muhtarların merkezde olduğu bir anlayışla beraber yönetildiğini ve idare edildiğini belirten Bakan Soylu, "Doğru bir anlayışla ve doğru bir şekilde hizmetin atılmasını temin ettiniz. Belki biraz zaman geçti ama özellikle her birinizin gerek pandeminin o yoğun dönemlerinde kapanma dönemlerinde, filyasyon dönemlerinde vefa gruplarıyla yaşlılarımızdan evde yalnız kalanlara kadar, hastalardan engellilere kadar hangi uğraş içerisinde olduğunuzu ve buradaki sistemi de başarılı bir şekilde yürüttüğünüzü yönettiğinizi biliyoruz." diye konuştu.

Tecrübelerine dayanarak, insanlığın tarih boyunca nasıl devam edecekse muhtarlığın da tarih boyunca aynen öyle süreceğini ifade eden soylu, şöyle dedi:

"Bunun için son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla sizler de şahitsiniz bir dizi önemli adımlar attık. Örneğin 19 Ekim Muhtarlar Günü olması bence hepimizin onurudur, doğru bir iştir ve gerçekleşti. Muhtar seçilir, en geç 1-2 ay içerisinde her valilik her kaymakamlık kendi adına, kendi şekliyle bir kimlik kartı ortaya koyardı. Oysa muhtar kimlik kartı seçildikten 1,5-2 ay içerisinde muhtarımıza gider.

Muhtarımızın özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı. Örneğin SGK primleri en temel meselelerden bir tanesiydi ve bu sizin de gayretinizle, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin de gayretiyle karşılandı. 2002'de 97 lira olan muhtar maaşı bugün net olarak 2 bin 631 seviyesinde. Ayrıca SGK primleri de bugün itibarıyla 1234 lira muhtarlarımız adına SGK'ya ödenmektedir. Muhtarlarımız önemli bir meselesi de silah meselesiydi, harç meselesi. Ömür boyu yine sizin gayretlerinizle, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle sağlandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla daha önce köy muhtarlarına tanınan köy konağı yapmak için hazine arazisinden yer tahsis hakkını mahalle muhtarlarına da tanıdıklarını belirten Bakan Soylu, "Şimdi burada söylüyorum, bundan sonra bu meselede hep beraber çok büyük bir atılım içerisinde olacağız. 1,5-2 yıl içerisinde inşallah muhtarlık konağı olmayan yerlerde belediyelerimizle ve kendi gayretimizle, kendi ödenek ve tahsislerimizle birlikte muhtar konaklarını en güzel şekilde yapıp muhtarlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızı da talimatını açık bir şekilde verdiği gibi gerçekleştireceğiz." dedi.

Daha önce gerçekleştirdikleri "Biz Anadoluyuz Projesi" gibi "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" ile muhtarların kaynaştırması gerektiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızı doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bir araya getirmek, kadın muhtarlarımızın kendine ait ortaya koyduğu bir takım faaliyetlere elimizden geldiği kadar destek verebilmek, muhtarlarımıza da azalarımıza özellikle bu konuda ciddi bir katkı ve gayret ortaya koyabilmek için de çalışmalarımız bu yıl da devam etti, önümüzdeki yıl da aynı şekilde devam edecektir.

Yine AFAD kapsamında, çünkü afet meselesinde en kıymetli paydaşımız muhtarlarımızdır. Biliyorsunuz bu yıl Afet Yılı ve bu yıl içerisinde şu ana kadar 29 milyon kişiyi ruberu afet eğitimiyle karşı karşıya getirdik. Şimdi söylüyorum 38 bin 540 muhtarımız da bu eğitimleri aldı. ve inşallah yıl sonu itibarıyla hepsini tamamlamış olacağız. Sebebi şu, biz ortak çalışıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Yani siz mahallenizdeki toplama alanını, mahalleniz veya mahallenizin yanındaki barınma alanını bilmekle mükellefsiniz, bilmelisiniz. Vatandaşınızı yönlendirmek için oradaki ihtiyacı görmek durumundasınız. Biz size oradaki ihtiyacı, birlikte paylaşabilme kabiliyetini ortaya koymalıyız."

(Bitti)