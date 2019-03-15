İçişleri Bakanı Soylu:

-"Türkiye karar vermedikçe bu coğrafyada kimsenin parmağını oynattırmayız."

-"Gece uyumayacağız gündüz uyumayacağız hava şartları şöyleydi böyleydi demeyeceğiz. Bu ülkeye yıllardan beri kan kusturan bu ülkenin geleceğini elinden almak isteyen Apo'nun adi hayvanlarına Murat Karayılana, Cemil Bayık'a eğer burunlarından fitil fitil getirmezsek bizden hesap sorun.

-"Ben HDP'ye parti demiyorum. HDP, PKK'nın siyasi koludur.

-"275 organize suç örgütünü sadece 2018 yılı içerisinde çökerttik"

TRABZON - İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'un Of ilçesinde miting düzenledi

Kaynak: İHA