İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum...
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum söz konusu değildir.
27.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:04
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum söz konusu değildir. Yılda yanlış işlere karışan 500 polisi, 200 jandarmamızı görevinden alıyoruz, kaymakamımız yanlış yapıyorsa alıyoruz."
Kaynak: AA