İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum...

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum söz konusu değildir.

27.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:04
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum söz konusu değildir. Yılda yanlış işlere karışan 500 polisi, 200 jandarmamızı görevinden alıyoruz, kaymakamımız yanlış yapıyorsa alıyoruz."

Kaynak: AA

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