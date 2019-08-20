20.08.2019 10:48

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye, belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları bir cevap verdi, 'Bir daha bunu tekrarlamayın' dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar, demokrasimizi istismar etmektedirler, milletin helal oylarına leke sürmektedirler."

Kaynak: AA