25.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:00

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"

"Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur. Bu yıl ise 20 bin 940'tır"

"16 bin 427 toplanma alanımız var"

ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Asya Afet Azaltma Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA