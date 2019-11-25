İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir" "Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur.

25.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:00

İçişleri Bakanı Soylu: " afet riski yüksek bir ülkedir"

"Ülkemizde geçen yıl kaydedilen sayısı 22 bin 899'dur. Bu yıl ise 20 bin 940'tır"

"16 bin 427 toplanma alanımız var"

ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Asya Afet Azaltma Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"
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