İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir" "Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur.
25.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:00
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"
"Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur. Bu yıl ise 20 bin 940'tır"
"16 bin 427 toplanma alanımız var"
ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Asya Afet Azaltma Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"