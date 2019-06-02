İçişleri Bakanı Soylu, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na katıldı
- İftardan detaylar İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na katıldı.
- İftardan detaylar
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na katıldı.
Kaynak: AA
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok
Süper Ligde inanılmaz olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı, 4 saat sonra yollar ayrıldı