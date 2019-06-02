İçişleri Bakanı Soylu, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na katıldı

- İftardan detaylar İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na katıldı.

- İftardan detaylar
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na katıldı.

Kaynak: AA
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