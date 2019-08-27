İçişleri Bakanı Soylu: Türk Hava Kurumunda birçok usulsüzlük tespit edildi

27.08.2019 22:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarına müdahalede uçakları kullanılmadığı için gündeme gelen Türk Hava Kurumunda "birçok usulsüzlüğün" tespit edildiğini söyledi.



Bakan Soylu, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan Türk Hava Kurumu (THK) ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle