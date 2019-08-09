İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

09.08.2019 23:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda çok tedbirler alındı. 116 bin 200'ü aşkın polisimiz ve jandarmamız bayram sonuna kadar görev yapacaklar. Hem karadan hem havadan denetimler aynı şekilde son güne kadar devam edecek." dedi.

Ankara'dan helikopterle Kırıkkale'ye gelen Soylu, Ankara-Kırıkkale kara yolunda havadan incelemede bulundu.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz'dan trafik denetlemesi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kırıkkale Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katılan Soylu, öğrencilerle birlikte sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki çocuklara da hediye verdi.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de bulunduklarını belirterek, Kırıkkale'deki trafik yoğunluğunda bugün 80 bin aracın geçtiğini aktardı.

Bu rakamın geçen bayramların ve yılların ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Anlaşılıyor ki gerek Gerede, gerek Afyonkarahisar, gerek Balıkesir yolu, gerek İstanbul çıkışı, gerek Karadeniz aksı olsun tüm buralarda şu saatlerde ciddi bir yoğunluk söz konusu. Belki de bu bayram gidişinin en fazla yoğun olduğu saatlerden bahsediyoruz. Buradan tüm sürücülerimize, vatandaşlarımıza yolda kurallara uymalarını talep ediyoruz ve istiyoruz. Özellikle emniyet kemeri. Yolda mümkün olduğunca cep telefonuyla konuşmama, hatta hiç konuşmama ve aynı zamanda 2 saate 10 dakika dinlenme. Eğer bu sağlanabilirse kazaları minimum noktaya indirebileceğiz. Özellikle varacağımız yere bir veya bir buçuk saat kala biraz daha acele ediyoruz ama kaza için en kritik noktalar, en kritik zaman dilimi o bir, bir buçuk saat."

Vatandaşlara bir tavsiyede bulunmak isteğini belirten Bakan Soylu, vatandaşlardan seyahat planı yapmalarını talep etti.

Bu seyahat planının sadece gittikleri köylerinde, kasabalarında, otellerinde, tatil beldelerinde başlamaması gerektiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Araca nereden biniyorlarsa, bavullarını nasıl hazırlayıp evden çıkıyorlarsa başlangıç noktası orası olsun. Yine en önemlisi yasal hız sınırları içerisinde kalmaları gerekir. Bu bayramda çok tedbirler alındı. 116 bin 200'ü aşkın polisimiz ve jandarmamız bayram sonuna kadar görev yapacaklar. Hem karadan hem havadan denetimler aynı şekilde son güne kadar devam edecek. Sadece bayramın bitimine kadar değil, pazar gününün akşamına kadar denetimler görevli arkadaşlarımız tarafından devam ettirilecek. Er kritik saatlerde bir uyandırma servisi gibi çalışacaklar. Özellikle gece 02.00 ile sabah 07.00 arası yorgunluğun en çok hissedileceği saatler."

Bakan Soylu, tüm basın organlarına da teşekkür ederek, bütün televizyon kanallarında farkındalığı oluşturacak şekilde yayınlar yapıldığını ve bu yayınların kendileri açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Sosyal medyada "Kemerin ses getirsin" kampanyasının yer aldığını kaydeden Bakan Soylu, kampanyaya katılan herkese teşekkür etti.

Soylu, "Çünkü emniyet kemeri trafikte bizim en önemli koruyucumuz. Yılbaşından bugüne kadar kaza oranı yüzde 12 düşmesine rağmen, ölüm oranı yüzde 33 seviyesinde düşmüş. Bu, bizim aracın içerisinde tedbirleri daha fazla aldığımızı göstermektedir. Ben çocuklarımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü hem derslerinde hem de trafik kurallarında iyiler. Kırıkkale'nin bir özelliği daha var. Çok güzel bir Çocuk Trafik Eğitim Parkı var. Kırıkkaleli çocuklarımız burada eğitim görüyorlar. Bu yıl inşallah 40 ilde daha bunu tamamlayacağız. Trafik eğitim parkı yapacağız. Yine bir şey yapıyoruz ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz hazırlıyor. Trafik Eğitim Tırı ve AFAD Eğitim Tırını bir arada yapıyoruz. Türkiye'yi dolaşacak ve özellikle bu eğitimi vermeye devam edecekler. Avrupa'da yüz binde 5'tir ölüm sayısı. Biz bunun altına düşmeyi hedefliyoruz. Şu anda 7-7,5 civarındayız. Geçen yıldan itibaren 16'dan geldik. İnşallah 2021-2022'de bu seviyeye birlikte indireceğiz."

Soylu, "Öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan yaya geçitlerindeki görsellerin 30 bin yaya geçidinden 10 bininde bugüne kadar yapıldığını belirterek, belirli bir süre içerisinde 30 binini de tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Burada çocuklarla yakından ilgilenen Soylu, basın mensuplarıyla öz çekim yaptı.

Kaynak: AA