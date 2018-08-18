İçişleri Bakanı Soylu Trafik Denetimine Katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde yol uygulamasına katıldı.

Bakan Soylu, helikopterle geldiği Gerede'de Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Gerede-Karabük istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katılarak emniyet yetkililerinden bilgi alan Soylu, daha sonra polis memurlarıyla bayramlaştı.

Trafik uygulaması kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bir süre sohbet ederek bayramlaşan Soylu, çocuklara ise "kırmızı düdük" hediye etti.

Daha sonra uygulamaya katılan polis memurları ile hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, Ankara'ya gitmek üzere Gerede'den ayrıldı.