İçişleri Bakanı Soylu Trafik Denetimine Katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yol uygulamasına katılarak çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıttı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinden helikopterle Merzifon'a gelen Bakan Soylu, Merzifon Havaalanı'nda Vali Osman Varol ve protokol mensupları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı.

Havaalanında vatandaşlarla sohbet eden Soylu, daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yol uygulamasına katıldı.

Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara "hayırlı yolculuklar" diledi. Otobüstekilere Amasya çöreği ikram eden Soylu, bazı yolcuların isteği üzerine öz çekim de yaptı.

Çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtan Soylu, kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı.