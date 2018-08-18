İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Denetimine Katıldı

-Trafik denetiminden görüntüler

-Bakan Soylu'nun karşılanması

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolcu otobüsündeki vatandaşlarla sohbet etmesi

-Bakan Soylu'nun çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört dağıtımı

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ÇORUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Sungurlu ilçesinde, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, yol uygulamasına katılarak, çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıttı.