İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Denetimine Katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Denetimine Katıldı

-Trafik denetiminden görüntüler -Bakan Soylu'nun karşılanması -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolcu otobüsündeki vatandaşlarla sohbet etmesi -Bakan Soylu'nun çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört dağıtımı -Detaylar ÇORUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Sungurlu ilçesinde,...

-Trafik denetiminden görüntüler
-Bakan Soylu'nun karşılanması
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolcu otobüsündeki vatandaşlarla sohbet etmesi
-Bakan Soylu'nun çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört dağıtımı
-Detaylar
ÇORUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Sungurlu ilçesinde, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, yol uygulamasına katılarak, çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıttı.

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