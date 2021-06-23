İçişleri Bakanı Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile görüştü
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İçişleri Bakanı Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile görüştü
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi.

Soylu ve Yark, bakanlıktaki ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen heyetler arası görüşmede, güvenlik, asayiş ve afet konularında iş birliği ele alındı.

Görüşmede, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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