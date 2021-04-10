İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, 30'u kırmızı, 27'si mavi, 28'i yeşil, 63'ü turuncu, 314'ü gri kategoride aranan olmak üzere 462 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 2017'de 1997, 2018'de 1636, 2019'da 1628, 2020'de 1171 ve 2021'de 284 olmak üzere 6 bin 716 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

2017'de 161, 2018'de 136, 2019'da 130, 2020'de 53 ve 2021'de ise 12 kişi terör örgütüne katıldı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da 273, 2020'de 243 ve 2021'de ise 45 olmak üzere 861 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

2017'de 697, 2018'de 361, 2019'da 309, 2020'de 248 ve 2021'de 40 terör eylemi engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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