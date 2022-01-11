İçişleri Bakanı Soylu, Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu: (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu kurumları ve yerel yönetimler üzerinden terörün yeşertilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, " Almanya'da, İngiltere'de İtalya'da, İspanya'da Belçika'da kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, belediyelerde terörün t'si ile ilgili tek bir kişi istihdam ederler mi, edebilirler mi?" dedi.

Soylu, Antalya'da Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, hem terör örgütünü bitirdiklerini hem de Doğu'da ve Güneydoğu'da hayatın seyrini değiştirdiklerini söyledi.

Kamu gücüyle terörün yeşertilmesi konusuna karşı çok hassas olduklarını vurgulayan Soylu, "Kamu kurumları, yerel yönetimler üzerinden terörün yeşertilmesine, can suyu verilmesine fırsat vermeyiz. Almanya'da, İngiltere'de İtalya'da, İspanya'da Belçika'da kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, belediyelerde terörün t'si ile ilgili tek bir kişi istihdam ederler mi, edebilirler mi?" diye konuştu.

"Karayılan'ın canını alacağız"

2016'dan bugüne kadar sadece ikna yöntemiyle bin 64 kişiyi dağdan indirdiklerini söyleyen Soylu, sadece 2021'de ikna ile teslim olan kişi sayısının da 199 olduğunu bildirdi.

2020 yılında 248, 2021 yılında 183 terör eylemini oluşmadan engellediklerini ve bunların hiç birisinin kolay olmadığını vurgulayan Soylu, şunları aktardı:

"Dünyanın hangi ülkesine gidersek gidelim, 'bize nasıl yardımcı, destek olursunuz, katkı koyarsınız' diye destek istiyorlar. Terör örgütü kendi içerisinde konuşamıyor. Birbirine meramını anlatamıyor, talimat veremiyor, durumunu öğrenemiyor. Geri zekalı Murat Karayılan geçen günlerde bir konuşma yapıyor. 6 ay önce öldürdüğümüz teröristin hala yaşadığının zannında, geri zekalı olduğu için, her hangi bir akla temas kuramadığı için. Karayılan canını alacağız senin, bilesin. Sadece senin canını aldığımız zaman seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye'de o gün üzülecek çok az kesim olacak ama Türkiye'nin tamamı sevinecek. Üzüleceklerin önemli bir bölümü de Mecliste olanlar ve onların destekçileridir."

Doğu ve Güneydoğu'da 2021'e kadar terör örgütünün eylemselliğinin yüzde 95,76 azaldığını, aynı periyotta lisanslı sporcu sayısının yüzde 139,8, üniversite öğrenci sayısının da yüzde 103,8 arttığını anlatan Soylu, "Amerika'nın mamaladığı gazeteciler bunları yazamaz. Hani özgürlükçüydünüz? Hani demokrattınız? Siz terörün emzirdiği çocuklarsınız." ifadelerini kullandı.

Mücadele ile sadece can kaybının engellenmediğini, ülkenin geleceğine konulan engellerin de kaldırıldığını belirten Soylu, insanların hayatının değiştiğini söyledi.

Diyarbakır annelerinin de önemli bir mesaj verdiğine işaret eden Soylu, "Birileri görmezden gelmeye çalışsa da Diyarbakır aileleri PKK'nın ipini çekmiştir. PKK'ya sarılanların da ipini çekmiştir. Cenabı Allah'a çok şükür, 31 Aralık 2016 Reina saldırısından beri, şehirlerimizde terör anlamında bir sorun yaşanmadı." şeklinde konuştu.

"Kimsenin lafına ve sözüne bakmayacaksınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla terörle mücadele edildiğini dile getiren Soylu, yeni metotlar, vizyonlar eşliğinde terörün tüm kırıntıları yok oluncaya kadar çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin fedakarca mücadele ettiklerini kaydeden Soylu, ileriki süreçteki stratejiler hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu:

"En büyük tehditlerimiz 2022 yılı içinde PKK'nın hemen Ağrı'nın sınır ötesinde oluşturduğu karargahtır. Gözümüz, kulağımız, zihnimiz ve aklımız orada olacaktır. Kuzey Irak ve Suriye, Nusaybin, Kızıltepe aynı zamanda Şırnak Bestler Dereler bölgesi, Cizre'nin karşısı, Hatay'ın karşısından Türkiye'ye, bir mühimmat, iki patlayıcı üç terörist sızdırmalar olacaktır. 2022 yılındaki tehditlerden biri terör örgütünün şehir içi yapılanmalarıdır. Kırsalda diz çöken, mağaralarından fare gibi çıkamayan terörist örgütlerinin şehir içi yapılanmalarıdır. En son Şırnak Cizre'de yaşadığımız hadise tamamen bunun önemli bir benzeridir. Özellikle kahramanlarımıza yönelik, Doğu ve Güney Doğu Anadolu şehirlerinde orayı terörize etmeye çalışan, milletimizin orada kendine gelen güvenini yeniden endişeye sevk etmeye yönelik bir adımı tahkim etmeye çalışan bir anlayışı gerçekleştirmek isteyeceklerdir. Bir tek şey söylüyorum, aman vermeyeceksiniz, acımayacaksınız. Kimsenin lafına ve sözüne bakmayacaksınız."

Ülkenin, milletin büyük kayıplarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Soylu, bir daha büyük bedeller, büyük kayıplar ödememek için son hamlelerinin kaldığını, bunu da gerçekleştirerek, tarihe geçeceklerini söyledi.

(Bitti)

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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