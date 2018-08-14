İçişleri Bakanı Soylu: "Teröre 5 Bin Tır, Ardından 200, 300 Tırlık Destek Vermek Ne İse Türkiye...

İçişleri Bakanı Soylu: "Teröre 5 bin tır, ardından 200, 300 tırlık destek vermek ne ise Türkiye üzerindeki döviz operasyonları da aynıdır"

-"Terörü Türkiye'ye musallat edenler başka bir terörle Türkiye'yi sınamadıktadırlar"

-"Zannediyorlar ki yıllarca Türkiye'ye kaybettirmeye çalıştığımız terör örgütleriyle ve onlara verdiğimiz vekaletle yürüttükleri bu hain eylem türleri ekonomik terörizmle bir başka aşamayla devam edecektir. Türkiye bugüne kadar bu vekalet savaşlarıyla yıkılmamıştır"

-"Sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 91'dir"

HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Harekat binası açılışında konuştu.