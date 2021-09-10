İçişleri Bakanı Soylu taziye ziyareti için Ağrı'da
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İçişleri Bakanı Soylu taziye ziyareti için Ağrı'da

İçişleri Bakanı Soylu taziye ziyareti için Ağrı'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç'e taziye ziyaretinde bulunmak için Ağrı'ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç'e taziye ziyaretinde bulunmak için Ağrı'ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, babasını kaybeden AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç'e taziye ziyaretinde bulunmak için Ağrı'ya geldi. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve protokol üyeleri tarafından Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda karşılanan Bakan Soylu, buradan Patnos ilçesine hareket etti. Taziye yerinde dua eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İlçe Başkanı Tekin Dinç ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanı Soylu taziye ziyareti için Ağrı'da - Haberler
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