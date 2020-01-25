İçişleri Bakanı Soylu, Sürsürü mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu
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İçişleri Bakanı Soylu, Sürsürü mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu

Sürsürün mahallesinde enkazda arama çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkeze bağlı Sürsürün mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

25.01.2020 07:11 | Son Güncelleme: 25.01.2020 07:13
İçişleri Bakanı Soylu, Sürsürü mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu

Sürsürün mahallesinde enkazda arama çalışmaları

İçişleri Bakanı 'nun açıklaması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkeze bağlı Sürsürün mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İçişleri Bakanı Soylu, Sürsürü mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu
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