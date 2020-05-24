İçişleri Bakanı Soylu, Suriye'de görevli özel harekat polisleriyle bayramlaştı Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu, Suriye'de görevli özel harekat polisleriyle bayramlaştı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de görev yapan özel harekat polislerinin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Suriye'de görevli özel harekat polisleriyle bayramlaştı Açıklaması
24.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de görev yapan özel harekat polislerinin bayramını kutladı.

Bakan Soylu, Kilis Valiliği Suriye Görev Gücü Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek koordinatör emniyet müdürü ve Kilis Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Güngör'den bilgi aldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak nice bayramlara huzurla, afiyetle, birlik ve beraberlikle ulaşmayı diledi.

Dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini anlatan Soylu, "Ramazan hürmetine sığınılacak bir aydır, bayram da öyle. İnşallah ramazanın, bayramın hürmetine Allah bizi bu musibetlerden kurtarır. Duamızda niyazımız da odur." dedi.

"Sizler önemli bir görev yapıyorsunuz." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz dünyanın en güzel, en kıymetli topraklarını kendimize vatan yapmışız. Gözü olanlar, fitne çıkaranlar, hile yapanlar, oyun kuranlar var ama bizim üzerimizde sadece bu toprakların muhafazası üzerine bir sorumluluğumuz yok. Biraz önce söyledim, biz Müslümanız. Emir bize şöyledir: İyilikleri anlatacaksınız, kötülüklerden sakındıracaksınız, çok açık. Bu sadece 780 bin kilometrekareye ait bir emir de değildir. Bu sadece kendimize ait bir emir de değildir. Etrafımızdaki coğrafyalarda hatta uzanabildiğimiz her yerde bu mükellefiyet ve bu sorumluluk bizim üzerimizdedir. Siz bu sorumluluğun deruhte eden bu memleketin evlatlarısınız. Hemen sınırımızın yanı başındaki haksızlıklara, oradaki insanları, kardeşlerimizi zora düşüren, sıkıntıya düşüren, biçare yapmaya çalışanlara el uzatan bu büyük milletin evlatları olarak huzuru, sükunu, güveni sağlamaya çalışıyorsunuz ve çok önemli bir vazifeyi yerine getirdiniz ve getirmeye devam ediyorsunuz. Şunu söyleyeyim, ne kadar bu bölgeleri huzur içerisinde yaparsanız bu dünyada da öteki dünyada da müreffehliğin imzasını kendi adınıza atmış olursunuz."

"Yaptığınız iş çok büyüktür"

Dünyada Türkiye gibi bir ülke olmadığını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Bizim gibi büyük bir millet de yok. Karmaşıktı, şimdi o karmaşıkları çekip aldınız huzur içerisine, nizam içerisine getirmeye çalışıyorsunuz. Bu önemli bir şeydir. Dünyanın diğer ülkeleri, özellikle Batılılar, gittikleri her yerde kendi adlarına sömürmeye yönelik bir medeniyetin temsilcileri. Biz öyle değiliz. Okulumuzla, hastanemizle, yolumuzla, yuvamızla, elektriğimizle, suyumuzla, altyapımızla, bir şey beklemeden sadece Allah rızası için çaba sarf eden bir milletin evlatlarıyız. Başımıza bunca musibet geliyor, belki bu musibetlerden bizi Allah bu atılan adımlar hürmetine muhafaza ediyor. Neden sadaka, zekat, fitre veriyoruz? Muhafaza olmak için. Bir millet asaletini gösteriyor hem de 21. asırda, herkesin kendi derdine düştüğü bir zaman diliminde asaletini gösteriyor. Onun için yaptığınız iş çok büyüktür. Çocuklarınızın ve torunlarınızın her birinizle onur duyacağı bir iş yapıyorsunuz. Bunu sağlarken de milletimizin geleneğini, göreneğini, örfünü, adetini, dinimizin bize öğrettiklerini yansıtıyorsunuz. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara ağız tadıyla, huzurla ulaştırır. Sizler hakikaten memleketin asil evlatlarısınız, Allah sizi milletimize, devletimize, ailenize bağışlasın. Bütün ailenizin de bayramını tebrik ediyoruz. Tüm çalışma ve mesai arkadaşlarımızın bayramını kutluyoruz ve tekrar inşallah bu bayramlar, tuttuğumuz oruçlar, yapılan ibadetler, Allah'a yakarışlar bu musibetlerden bizi kurtarmaya vesile olur."

Soylu, daha sonra yetkililerden bölgeye ilişkin brifing aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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