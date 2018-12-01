İçişleri Bakanı Soylu: "Sudanlı Kardeşlerimize 15 Temmuz Kalkışmasında Milletimize Verdikleri...

Sudan'a resmi ziyaret düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sudanlı kardeşlerimize 15 Temmuz kalkışmasında milletimize verdikleri desteklerinden dolayı şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

Sudan'a resmi ziyaret düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Bugün yapılan görüşmelerde ikili iş birliklerinin ele alındığını belirten Soylu, özelikle terörle mücadele ve göç konuları üzerinde durduklarını belirtti. İki ülke arasında yapılan stratejik işbirliği anlaşmalarından verim alındığının altını çizen Soylu, "İki ülke arasında mükemmel seyreden ilişkilere paralel olarak iki ülke içişleri bakanları olarak da aramızdaki iş birliği ve ilişkiyi her gün çok daha ileri bir seviyeye getiriyoruz" dedi.

Sudanlı mevkidaşı Ahmed Bilal Osman ile yaptıkları görüşmelerde FETÖ terör örgütü meselesine de değindiklerini belirten Bakan Soylu bu konuda da işbirliği içinde mücadele edildiğini belirtti. Soylu, "Tüm Sudanlı kardeşlerimize 15 Temmuz kalkışmasında, Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletimize verdikleri desteklerinden dolayı şükranlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - HARTUM