Soylu: "Dünyanın birçok noktasında bizim için dua edenlerin olduğu bir milletiz"
09.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisinin açılış programına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisinin açılış programına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu