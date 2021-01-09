Soylu: "Dünyanın birçok noktasında bizim için dua edenlerin olduğu bir milletiz"
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Soylu: "Dünyanın birçok noktasında bizim için dua edenlerin olduğu bir milletiz"

09.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisinin açılış programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisinin açılış programına katıldı.

Soylu: 'Dünyanın birçok noktasında bizim için dua edenlerin olduğu bir milletiz'
Soylu: 'Dünyanın birçok noktasında bizim için dua edenlerin olduğu bir milletiz'
Soylu: 'Dünyanın birçok noktasında bizim için dua edenlerin olduğu bir milletiz'
Soylu: 'Dünyanın birçok noktasında bizim için dua edenlerin olduğu bir milletiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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