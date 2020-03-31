İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık." İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık." Kaynak: AA